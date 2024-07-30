Названы отличия поддельного SSD Kingston A400 от оригинального

В одном из выпусков на YouTube-канале proSSD эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание, чтобы понять, оригинальный вы купили SSD Kingston A400 или нет.

По упаковке оригинальный и поддельный SSD Kingston A400 на 480 ГБ вы не различите. Нужно смотреть на внешний вид накопителей. У подделки около надписи Kingston знак R будет другим шрифтом или вообще не выдавлен. С обратной стороны тоже используются на этикетке другие шрифты, нежели на оригинальном SSD.

© proSSD

© proSSD

© proSSD

Ну и, конечно, главное доказательство того, подделка или оригинал у вас, — внутри накопителя. Нужно сказать, что для поддельного SSD отвёртка тоже нужна либо обычная крестовая, либо под точку.

Кроме того, если вы купили SSD Kingston в последние полгода-год на маркетплейсах, то это, скорее всего, подделка. Оригинал можно приобрести в магазинах типа DNS.