В Японии изобрели стакан, который не дает быстро опьянеть

Японская компания Yoho Brewing представила инновационный стакан, который поможет любителям алкоголя пить медленнее и меньше. Уникальная конструкция сосуда не позволит быстро напиться, а для достижения состояния опьянения потребуется значительно больше времени и усилий, передают «Нескучные технологии».

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Стакан разделен на две части, соединенные небольшим отверстием. При наливании напитка нижняя часть заполняется медленно, в то время как верхняя заполняется с обычной скоростью. Это позволяет быстро осушить только верхнюю часть, а чтобы выпить из нижней, придется подождать, пока необходимое количество жидкости перетечет. По предварительным оценкам, использование такого стакана может увеличить время потребления алкоголя как минимум в три раза.

Дизайнеры Yoho Brewing считают, что их новинка поможет сохранить здоровье печени и избежать похмелья на утро после вечеринки. Замедленный процесс потребления алкоголя снижает нагрузку на организм, позволяя алкоголю поступать в кровь медленнее, чем при использовании традиционных стаканов.

Хотя «медленные» стаканы еще не доступны в свободной продаже, их можно протестировать в некоторых заведениях Токио. Кроме того, запущен конкурс, в котором победители смогут приобрести стакан Yoho Brewing за 5500 рублей.