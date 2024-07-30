Спортивные штаны от Google X Labs увеличивают силу ног на 40%

Новый комплект спортивных штанов от Google X Labs повышают силу ног на 40% и заставляет почувствовать себя на 14 килограммов легче.

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Брюки оборудованы гибридным экзоскелетом. Механизм на коленных суставах облегчает нагрузку на мышцы и значительно увеличивает выносливость. Аккумулятора хватает на три часа.

Технология показала первые положительные результаты. К примеру, такие брюки помогли два раза подряд подняться по лестнице женщине, которая четверть века не могла этого сделать.

При этом брюки не рекламируются как медицинское изделие. Такой девайс на одну ногу обойдется в 2250 долларов (192,5 тысячи рублей), пишет newkhakasiya.online.