Samsung улучшит качество камеры смартфонов с обновлением до One UI 7.0

Речь идёт в первую очередь о линейке устройств Galaxy S24. Источники говорят, что качество улучшат как минимум на Galaxy S24 Ultra. Шансы для прошлых поколений тоже есть, но невелики.

One UI 7.0 — мажорное обновление для гаджетов Samsung, потому от него ждут множества изменений.

В сеть уже начали просачиваться скриншоты с элементами посвежевшего интерфейса, в том числе новые системные иконки, которые стали, на наш взгляд, действительно симпатичнее, чем предыдущие.

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Кроме того, говорят об изменении экрана блокировки, изменениях в ИИ-возможностях, а также оптимизациях работы камеры, что направлены на повышение качества фотографий.

Предполагается, что апдейт затронет режимы съёмки на основной объектив при 100% масштабе, в режиме 5-кратного зума в 50 Мп, а также работу телеобъектива. Обычно 12 Мп режим с пиксель-биннингом даёт лучшее качество на Galaxy S24 Ultra, и уровень качества обычного режима должен приблизиться к этой планке с установкой One UI 7.0.

Согласно сведениям от инсайдеров, обновление должно выйти в октябре, но уже в конце июля начнётся бета-тестирование. Надеемся, что в процессе проблем не возникнет.