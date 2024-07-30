Ученые стали на шаг ближе к обнаружению святого Грааля

В Иерусалиме вновь заговорили о Сионской горнице, считающейся местом Тайной вечери. Эта находка может пролить свет на другую загадку — местонахождение святого Грааля, поиски которого продолжаются уже много лет, информирует Daily Mail.

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Двухэтажное здание у южных ворот Старого города стало объектом внимания ученых благодаря своему упоминанию на древних мозаиках и картах V века. Постройка на горе Сион может оказаться той самой горницей где Иисус трапезничал с учениками. В 2019 году Управление древностей Израиля начало исследование, использовав лазерные технологии для удаления поздних слоев штукатурки. Первые результаты впечатляют: на стенах появились изображения агнцев, а на потолке — символ льва, представляющего царя Давида — предка Иисуса.

Ученым предстоит провести дополнительные исследования, ограничения на раскопки создают трудности. Однако текущие археологические находки могут показать связь между горницей и легендарным Граалем — чашей, из которой причащались апостолы.

Святой Грааль связывают с Иосифом Аримафейским, который, согласно преданиям, приобрел эту реликвию. После распятия Христа он добился разрешения на погребение тела Спасителя. Некоторые источники сообщают о его миссионерской деятельности на Британских островах. Вопрос о местонахождении Грааля остается открытым, но новые найденные артефакты могут помочь в его разрешении.

Ранее археологи в ходе египетско-французской экспедиции сделали важное открытие. Ученые нашли подписи и барельефы фараонов Нового и Позднего царства в неожиданном месте.