В iPhone впервые появилась возможность записывать звонки на диктофон

В вышедшей бета-версии iOS 18.1 для разработчиков появилась возможность записывать и расшифровывать телефонные звонки с помощью фирменной системы на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Так, у пользователей с предустановленной версией iOS 18.1 теперь в левом верхнем углу экрана во время совершения звонка есть кнопка записи. Если на нее нажать, то собеседник будет уведомлен о том, что разговор записывается, аналогично тому, как это устроено на Android-смартфонах.

Записанный разговор сохраняется в приложении «Заметки». Пользователи могут открыть запись и прослушать ее, а также просмотреть полную расшифровку или краткую выжимку, созданные с помощью ИИ.

Отмечается, что в iOS 18.1 функция выжимки доступна во всей операционной системе. Пользователи могут выбрать любой текст на iPhone, чтобы получить его краткое содержание.

В настоящее время ИИ-функции Apple Intelligence доступны только в бета-версиях для разработчиков iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1. Полноценное обновление для всех пользователей ожидается осенью.