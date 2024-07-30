Москвичам рассказали, когда можно увидеть сближение Юпитера и Марса

Москвичи смогут понаблюдать за сближением Марса и Юпитера невооруженным глазом в середине августа. Об этом «Москве 24» рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

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Она уточнила, что 14 августа после полуночи эти две планеты окажутся очень близко друг к другу.

«Между планетами будет всего лишь 18,5 угловой минуты — расстояние, которое вдвое меньше диска Луны. Из Москвы дуэт ярких планет будет виден почти всю ночь. В 23:30 Марс и Юпитер поднимутся над северо-восточным горизонтом: они будут идти выше и выше, а ближе к рассвету достигнут высоты 34 градуса над восточным горизонтом», — уточнила Кошман.



Астроном добавила, что наблюдать за этим явлением можно будет в течение месяца. По ее словам, сближение планет происходит примерно раз в два года, поэтому в следующий раз увидеть это явление можно будет в ноябре 2026 года.

До этого Людмила Кошман говорила, что жители и гости Москвы смогут понаблюдать за парадом планет 28 августа, однако разглядеть некоторые объекты будет сложно. Она уточнила, что в этот день утром на небе по одну сторону от Солнца выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн.