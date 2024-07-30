Появились данные о всех ремешках часов Google Pixel Watch 3 и 3 XL

Уже совсем скоро Google представит новые умные часы — Pixel Watch 3 и 3 XL. И вот, в сеть утекла информация о ремешках, которые будут доступны для этих моделей.

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Google Pixel Watch 3 (41 мм) предложит 10 типов ремешков, а модель Pixel 3 XL (45 мм) — 6.

Ремешки для версии 41 мм будут включать активные, спортивные, тканевые, эластичные, металлические сетчатые, звеньевые, тонкие металлические, двухцветные кожаные и кожаные ремешки ручной работы.

Варианты цвета будут разнообразными, включая черный, фарфоровый, лавандовый и другие.

Для модели 45 мм будут доступны активные, спортивные, тканевые, звеньевые и кожаные ремешки, а также ремешки Performance Loop.

Также будут предложены разные цвета корпусов: черный, полированный серебряный и шампанское-золотой.

Модель 41 мм дополнительно получит фарфоровые и розовые кварцевые варианты, а модель 45 мм — матовый цвет «лесной орех».