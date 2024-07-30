Google Chrome потерял и забыл пароли более 15 млн человек

Google столкнулась с проблемой, из-за которой более 15 млн пользователей Chrome на Windows потеряли доступ к сохраненным паролям.

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Проблема возникла из-за изменения в поведении продукта, не обеспеченного должной защитой. Это повлияло на пользователей браузера версии M127, в период с 24 по 25 июля.

В результате пароли не отображались. Новые сохраненные пароли также были невидимы.

Google отметила, что около 25% пользователей Chrome столкнулись с этой проблемой, что составляет около 750 млн человек, из которых 2% (примерно 15 млн) пострадали.

Google извинилась за причиненные неудобства и предложила пользователям обратиться в службу поддержки Google Workspace в случае дальнейших проблем.

Кроме паролей, Google также столкнулась с проблемой верификации электронной почты при создании новых аккаунтов Google Workspace.

Уязвимость позволяла злоумышленникам обходить проверку домена и регистрировать аккаунты, что могло привести к компрометации третьих сервисов, таких как Dropbox. Проблема была устранена в течение 72 часов после обнаружения.