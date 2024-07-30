В хозяйстве пригодится: Xiaomi анонсировала карманную шлифовальную ручку
Xiaomi расширила свой ассортимент необычным гаджетом – карманной шлифовальной ручкой.
Этот электрический инструмент может работать с различными поверхностями, включая дерево, металл и камни.
Шлифовальная ручка оснащена бесщеточным двигателем, работающим при 22 000 оборотах в минуту. В комплекте с устройством идет 16 различных шлифовальных головок.
Среди них: насадки с шерстяной щеткой, шлифовальный круг, спиральное сверло, наждачная и резиновая шлифовальные головки.
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На корпусе гаджета расположена кнопка для управления вращением головки. Устройство питается от аккумулятора емкостью 800 мАч, которого хватает на час непрерывной работы. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C.
Стоимость шлифовальной ручки Xiaomi составляет $23.