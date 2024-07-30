Представлен бюджетный аналог умного кольца Samsung Galaxy Ring

Компания Rollme представила новое смарт-кольцо R3, которое предлагает богатый функционал по доступной цене в $90, что значительно дешевле конкурентов, таких как Galaxy Ring за $400 или Oura Ring за $300.

© Ferra.ru

Кольцо Rollme R3 доступно в размерах от 7 до 12 и может быть выполнено в черном, серебристом или золотом цветах.

Его корпус изготовлен из титана, а внутренняя часть из гипоаллергенной эпоксидной смолы, что предотвращает раздражение кожи.

Встроенная батарея на 17.5 мАч обеспечивает до 10 дней работы, а зарядный кейс продлевает общее время использования до 60 дней.

© GSMArena

Кольцо оснащено датчиком сердечного ритма с ИК, красными и зелеными светодиодами, что позволяет измерять частоту сердечных сокращений, вариабельность ритма и насыщение крови кислородом.

Эти функции помогают отслеживать здоровье и физическую активность, включая такие виды спорта, как ходьба, бег и велоспорт.

Дополнительной функцией является управление жестами. Двойной тап можно настроить для воспроизведения/паузы аудио, съёмки фото, начала записи видео или перелистывания страниц в электронной книге.