Cложная жизнь возникла на Земле на 1,5 млрд лет раньше прошлых оценок

Международная группа ученых из Китая, Великобритании и Франции уточнила время появления на Земле сложных организмов. Согласно выводам специалистов, это случилось примерно на 1,5 млрд лет раньше предыдущих оценок. Исследование опубликовано в научном журнале Precambrian Research (PreCamRes).

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До недавнего времени считалось, что первые простейшие животные возникли на нашей планете не ранее 635 млн лет назад. В новом исследовании команда обнаружила следы гораздо более древней экосистемы в бассейне Франсвилля недалеко от современного Габона в Африке. Согласно их оценкам, эта экосистема существовала около 2,1 млрд лет назад. По словам ученых, в результате столкновения и слияния древних континентальных платформ возникло мелководное внутренне море, богатое питательными веществами.

Это создало локальную среду, в которой фотосинтез цианобактерий активно продолжался длительное время, насытив воду кислородом. Сочетание таких условий дало организмам достаточно энергии для увеличения размеров тела и развития более сложного поведения. Впоследствии первичная экосистема исчезла, однако через 1,5 млрд лет произошел второй этап эволюции, благодаря которому сложная жизнь стала на Земле повсеместной.