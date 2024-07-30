Домен Wildberries передали совместной с Russ компании в целях безопасности

Передача основного домена Wildberries совместной компании маркетплейса и группы Russ необходима для обеспечения информационной безопасности платформы, говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы компании.

Как следует из данных сервиса проверки доменов, домен маркетплейса Wildberries - wildberries.ru - стал принадлежать его совместной с Russ компании "РВБ".

"Совместное предприятие ООО "РВБ" было учреждено в процессе объединения Wildberries и крупнейшего оператора наружной рекламы - группы Russ. Компания приняла на себя все права и обязательства перед партнерами и клиентами ООО "Вайлдберриз". Регистрация домена необходима для обеспечения информационной безопасности платформы", - указывает пресс-служба.



В компании также отметили, что центр мониторинга информационной безопасности Wildberries обеспечивает круглосуточный контроль за инфраструктурой компании и защищенностью данных пользователей. В ежедневном сотрудничестве клиентов и продавцов с цифровой платформой ничего не изменилось.

В Wildberries указали, что объединенная компания продолжает работу в стабильном режиме для обеспечения клиентов товарами и услугами. "РВБ" будет оказывать привычные для продавцов услуги по логистике и хранению товаров, а также представит новые продукты по продвижению для предпринимателей.