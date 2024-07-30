Ученые рассказали, радиоактивна ли Луна

Недавно, используя данные китайских лунных зондов «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2», специалисты обнаружили избыток тепла под поверхностью предполагаемого вулканического образования на Луне Комптон-Белкович. Объяснить это можно только одним: гранитная порода содержит элементы, подвергающиеся радиоактивному распаду. Это уран и торий.

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Согласно оценкам учёных, уровень фоновой радиоактивности Луны составляет около 0,3 миллизиверта в год. Но это совсем немного по сравнению с 6 миллизивертами в год, которые каждый человек на Земле получает ежегодно из-за естественных источников радиации.

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При этом существуют и другие источники радиации, которым вы подвергаетесь на Луне и от которых вы защищены на Земле. Это галактические космические лучи, энергичные частицы от Солнца, нейтроны и гамма-лучи от взаимодействия радиации с лунным грунтом.

Максимальная доза всех перечисленных выше источников радиации составляет более 400 миллизивертов в год. Это число может сильно увеличиться после чрезвычайно мощных солнечных вспышек.

Получается, что на Луне уровень радиации очень низкий. Однако это всё равно суровая среда, если учитывать все источники ионизирующего излучения.