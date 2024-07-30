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Учёные рассказали, радиоактивна ли Луна

Недавно, используя данные китайских лунных зондов «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2», специалисты обнаружили избыток тепла под поверхностью предполагаемого вулканического образования на Луне Комптон-Белкович. Объяснить это можно только одним: гранитная порода содержит элементы, подвергающиеся радиоактивному распаду. Это уран и торий.

Ученые рассказали, радиоактивна ли Луна
© Ferra.ru

Согласно оценкам учёных, уровень фоновой радиоактивности Луны составляет около 0,3 миллизиверта в год. Но это совсем немного по сравнению с 6 миллизивертами в год, которые каждый человек на Земле получает ежегодно из-за естественных источников радиации.

© Getty

При этом существуют и другие источники радиации, которым вы подвергаетесь на Луне и от которых вы защищены на Земле. Это галактические космические лучи, энергичные частицы от Солнца, нейтроны и гамма-лучи от взаимодействия радиации с лунным грунтом.

Максимальная доза всех перечисленных выше источников радиации составляет более 400 миллизивертов в год. Это число может сильно увеличиться после чрезвычайно мощных солнечных вспышек.

Получается, что на Луне уровень радиации очень низкий. Однако это всё равно суровая среда, если учитывать все источники ионизирующего излучения.

Наука и техника