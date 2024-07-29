Российские ученые первыми в мире научили ИИ принимать решения и думать

Российские ученые впервые в мире представили публичную базу данных, позволяющую искусственному интеллекту самостоятельно принимать решения и думать. Датасет состоит из более чем ста миллиардов наборов данных. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает «Российская газета».

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Уточняется, что новый датасет называется XLand-MiniGrid. Его основной целью является обучение «ИИ-агентов», которые умеют принимать самостоятельные решения. Новая разработка была создана группой Научно-исследовательского института искусственного интеллекта AIRI при участии лаборатории T-Bank AI.

— Датасет содержит не случайные данные из интернета с вопросами-ответами, а траектории того, как ИИ-агент действовал в нашей среде. Основная цель - использование датасета для получения нейросетевых моделей, которые обладали бы «агентностью», — уточнил руководитель группы« Адаптивные агенты» AIRI Владислав Куренков.



Он уточнил, что российские ученые сделали базу данных открытой, чтобы практикующие специалисты по всему миру продвигали свои исследования в работе с ИИ и «расширять границы самостоятельности моделей», говорится в материале.

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