Xiaomi Redmi 13 и Redmi 12 назвали недостойными покупки смартфонами

Ведущий YouTube-канала Quke.ru объяснил, почему брать Xiaomi Redmi 13 и Redmi 12 сейчас точно не стоит.

Xiaomi Redmi 13 и Redmi 12 на самом деле почти одинаковые. И они очень плохи.

Комплектация у них одна и та же. Это чехол, защитная плёнка, зарядка. Но у Redmi 12 блок питания на 18 Вт, у Redmi 13 — на 33 Вт. Оба устройства полностью пластиковые.

Дисплеи у моделей одинаковые. Диагональ у них 6,8 дюйма, разрешение Full HD, частота обновления 90 Гц.

Процессор на Redmi 13 стоит Helio G91. Только это переименованный Helio G88, которым оснащён Redmi 12. Разница только в том, что первый поддерживает камера на 108 МП, а второй — на 50 МП. Работают смартфоны с примерно одинаковой скоростью и даже немного быстрее открывается всё на Redmi 12.

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

Автономность у смартфонов одинаковая. Ёмкость батареи составляет 5000 мА*ч, к концу дня в обоих случаях остаётся примерно 30% заряда. Заряжается полностью Redmi 12 за 3 часа, Redmi 13 — за 1 час 40−50 минут.

Что касается камер, то у Redmi 12 есть ширик, хоть и слабый. На Redmi 13 его уже нет. Основная камера у Redmi 12 на 50 МП, на Redmi 13 — 108 МП, но снимают они одинаково плохо.

Вывод

Вместо этих двух смартфонов лучше присмотреться к Redmi Note 13. Он выглядит намного интереснее и работает быстрее. Ещё лучше будет Redmi 13 5G.