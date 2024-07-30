В старинном замке XIII века в России нашли уникальные фрески

Необычный артефакт обнаружили в замке Нойхаузен XIII века в калининградском городе Гурьевске. Во время реставрации архитектурного памятника под толстым слоем штукатурки показались фрески, предположительно написанные в 1519 году. Находку решили законсервировать, чтобы не допустить разрушения.

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Реставрировать Нойхаузен начали еще в 2023 году. Замок долго пребывал в запущенном состоянии, поэтому первым делом решили укрепить вековые стены. С них аккуратно сбивали старую штукатурку, которая "налипла" еще с советских времен. Когда взору открылся голый кирпич над двумя надвратными нишами, реставраторы увидели хорошо сохранившиеся фрески. Находку тут же осмотрели сотрудники региональной службы охраны объектов культурного наследия. Стало понятно, что здесь требуется специалист по монументальной живописи.

Для работы с фресками пригласили реставратора из Санкт-Петербурга Александра Кузнецова-Сергеева. Он уже завершил их консервацию. Для этого мастер покрыл старинные изображения особым защитным составом, прогрунтовал их, после чего заполнил пустоты и трещины на утраченных и поврежденных элементах.

"Я склоняюсь к тому, что здесь изображены Богоматерь и Иосиф. При нанесении изображений использовались минеральные пигменты. Фрески на замке выполнены в технике масляной живописи", - рассказал реставратор.



Проделанная специалистом работа не только защитит фрески от выветривания и ультрафиолета, но и сделает изображения более яркими и контрастными. Так что все желающие после завершения реставрации замка смогут ими полюбоваться.