В Китае открыли новый вид тираннозавра

Новый вид динозавров из семейства тираннозаврид открыли ученые из Чжэцзянского музея естественной истории. Небольшой ящер занимал отличную от его более крупных родственников экологическую нишу.

© Телеканал «Наука»

Хотя тираннозаврид был меньше своих сородичей, он все же обладало внушительными размерами – длина животного оценивалась в 3,5-4 м. Древнее вымершее животное назвали в честь известного китайского палеонтолога Сюй Сина — Asiatyrannus xui.

Asiatyrannus xui жил около 66-72 млн лет назад. Его череп отличается необычными пропорциями — он более вытянут по сравнению с черепами других тираннозавров. Ученые предполагают, что Asiatyrannus мог охотиться на более мелкую и быструю добычу.

Открытие сходится с новой теорией о миграции тираннозавров. Ранее предполагалось, что Лавразия (современный западный берег Северной Америки) была прародиной этих могучих хищников, откуда они все разошлись по миру. Теперь же ученые полагают, что тираннозавры мигрировали из Лавразии позже, на это указывает и новая находка.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.