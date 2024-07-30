Тело с бараньим черепом вместо головы найдено во вскрытой могиле

Археологи обнаружили обезглавленное тело с бараньим черепом вместо головы во вскрытой могиле. Об этом сообщили на сайте Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

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При этом отмечается, что ранее специалисты сталкивались с похожим явлением при изучении алтайских могильников лишь единожды.

По словам исследователей, покойник, вероятнее всего, был воином. Он был похоронен вместе с лошадью и оружием. Свою смерть он встретил примерно полторы тысячи лет назад.

— Тело воителя оказалось обезглавлено, что является вполне обычной ситуацией для далекой эпохи, однако исследователям будет трудно догадаться, почему на месте черепа покойника оказалась голова барана, — говорится в материале.



Специалисты отмечают, что аналогов этому случаю в территориальной близости нет. Поэтому сейчас исследователи могут «только фантазировать в попытках объяснить значение ритуала», сообщили на сайте института.

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