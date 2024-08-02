Как защитить смартфон от воды и песка на пляже

Поездки на пляж — отличная возможность сделать тонну красивых снимков на камеру смартфона, но электронные устройства важно защищать от воды, песка и воришек. Портал makeuseof.com рассказал, как можно уберечь электронику.

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Чехлы от воды и песка

Песок и вода — потенциальные угрозы для любого электронного гаджета на пляже. Случайные брызги могут просочиться внутрь устройства и вызвать короткое замыкание, а песок способен поцарапать экран и забиться в порты, повредив деликатные внутренние компоненты. Хорошая новость в том, что от обоих факторов можно защититься при помощи специального чехла — некоторые из них даже позволяют пользоваться смартфоном.

Храните гаджеты в сухой сумке

Если вы не хотите тратить деньги на чехол, то есть совет проще: постарайтесь держать электронику подальше от воды и песка. Пока вы не пользуетесь смартфоном, пускай он лежит в сухой сумке; в идеале — водонепроницаемой.

Защита от перегрева

Попадание прямых солнечных лучей на пляже может целую россыпь проблем, вплоть до перманентного повреждения экрана гаджета. Постарайтесь всегда держать смартфон или планшет в тени, под зонтом или в сумке. Выключите устройство, если вдруг заметите, что оно нагрелось сильнее обычного.

Мойте руки перед тем, как трогать смартфон

Перед тем, как достать смартфон из чехла или сумки, убедитесь, что у вас чистые руки. Песок, солнцезащитный крем и соленая вода могут быстро загрязнить устройство. И да, даже крем может быть вредным: масла в его составе способны лишить тачскрин отзывчивости. Поэтому руки всегда стоит мыть или хотя бы протирать влажной салфеткой. Также держите поблизости тряпочку из микрофибры, чтобы, в случае чего, протереть смартфон.

Не оставляйте электронику без присмотра

Наконец, последний совет против воров — не оставляйте свои дорогие устройства без присмотра. Не важно, с кем вы отправились на пляж: нужно чтобы хоть кто-то всегда был рядом с вашими вещами. Выберите местечко на виду, пользуйтесь яркими полотенцами или зонтами, чтобы потом быстро найти свое место. Можно даже положить внутрь сумки трекер, если злоумышленники вдруг украдут ваш рюкзак.