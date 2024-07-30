Ученые хотят создать мух-мутантов для переработки человеческого мусора

Черные львинки известны своей способностью перерабатывать различные органические отходы в ценные продукты, превращая мусор в удобрения. Теперь же ученые из Австралии решили генетически модифицировать этих мух, чтобы те могли перерабатывать отходы из сточных вод и мясокомбинатов.

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Черные львинки, как и их личинки, не считаются вредителями, и распространены преимущественно в тропических и субтропических регионах, в основном в Южной Америке. Исследователи из Университета Маккуори в Сидней разрабатывают инновационный подход к утилизации отходов с помощью черной львинки. По их задумке, насекомые смогут производить ферменты для пищевой промышленности и биотоплива. А тельца мух можно высушивать, измельчать и применять как пищевую добавку для животных.

Геном мух можно модифицировать таким образом, чтобы черные львинки смогли разлагать даже токсичные вещества, включая тяжелые металлы и органические загрязнители. По задумке исследователей, личинки модифицированных мух должны поглощать эти отходы и выделять менее токсичные соединения.

Использование черных львинок с отредактированными генами поможет сократить выбросы парниковых газов, очистить почву и воду. С их помощью можно получить промышленные ферменты для животноводства, текстильной и фармацевтической промышленности, а также вещества для биотоплива, которое в перспективе заменит ископаемое топливо, считают ученые.

Работа опубликована в журнале Nature Communications Biology.