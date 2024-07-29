YouTube-каналы заставят деанонимироваться в РФ

На YouTube будет распространяться требование к владельцам каналов уведомлять о себе Роскомнадзор, если они имеют свыше 10 тысяч подписчиков из РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

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29 июля комитет Госдумы по информполитике поддержал поправку об обязанности владельцев каналов в мессенджерах с более чем 10 тысячами подписчиков передавать сведения о себе в Роскомнадзор. Изменения были внесены ко второму чтению законопроекта, который направлен на защиту россиян от преступлений с использованием мобильной связи. Документ предполагает, что в случае неисполнения требования канал или страницу в соцсети могут заблокировать.

«Все социальные сети входят (в перечень тех, к которым относится законопроект — прим. ред.). YouTube тоже: если у тебя более 10 тысяч подписчиков из России, то ты обязан (передавать данные)», — заявил Шадаев во время общения с журналистами.



Ранее глава Минцифры заявлял, что введение требований об идентификации владельцев подобных каналов позволит повысить прозрачность в социальных сетях. По словам Шадаева, в обмен на это они смогут получать деньги от российских рекламодателей.