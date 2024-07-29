YouTube-каналы заставят деанонимироваться в РФ
На YouTube будет распространяться требование к владельцам каналов уведомлять о себе Роскомнадзор, если они имеют свыше 10 тысяч подписчиков из РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
29 июля комитет Госдумы по информполитике поддержал поправку об обязанности владельцев каналов в мессенджерах с более чем 10 тысячами подписчиков передавать сведения о себе в Роскомнадзор. Изменения были внесены ко второму чтению законопроекта, который направлен на защиту россиян от преступлений с использованием мобильной связи. Документ предполагает, что в случае неисполнения требования канал или страницу в соцсети могут заблокировать.
«Все социальные сети входят (в перечень тех, к которым относится законопроект — прим. ред.). YouTube тоже: если у тебя более 10 тысяч подписчиков из России, то ты обязан (передавать данные)», — заявил Шадаев во время общения с журналистами.
Ранее глава Минцифры заявлял, что введение требований об идентификации владельцев подобных каналов позволит повысить прозрачность в социальных сетях. По словам Шадаева, в обмен на это они смогут получать деньги от российских рекламодателей.