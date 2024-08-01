Как почистить клавиатуру: инструкция

Вы помните, когда в последний раз чистили клавиатуру у себя дома или на работе? Если нет, то, возможно, самое время озаботиться этим вопросом. Портал makeuseof.com рассказал, как можно почистить клавиатуру и какие инструменты для этого понадобятся.

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Меры предосторожности при чистке клавиатуры

Отключите клавиатуру от компьютера.

Переверните клавиатуру и потрясите ее, чтобы избавиться от крупных частичек мусора.

Снимайте клавиши осторожно, желательно при помощи специального инструмента.

Способы чистки клавиатуры

№1. Баллон со сжатым воздухом

Пожалуй, один из самых популярных методов среди всех, кто любит держать электронику и периферию в чистоте. Сжатый воздух отлично помогает против тонкого слоя пыли: баллончик подойдет не только для клавиатуры, но и, например, для внутренностей системного блока ПК.

№2. Чистящий слайм

Нетривиальный инструмент, который действительно помогает. Липкий слайм легко просачивается в прорехи между клавишами и корпусом клавиатуры. Правда, здесь важно подобрать подходящий слайм: достаточно липкий, чтобы он цеплял частицы мусора, но недостаточно липкий для того, чтобы «забить» клавиатуру.

№3. Изопропиловый спирт

Баллон со сжатым воздухом и слайм подойдут для не самой глубокой чистки, но для серьезной дезинфекции нужен более радикальный инструмент. Изопропиловый алкоголь гарантированно убьет бактерии, скопившиеся из-за ежедневного пользования клавиатурой. Но для максимальной очистки работать придется долго и аккуратно, снимая каждую клавишу отдельно.

Как почистить клавиатуру ноутбука

Обычные клавиатуры несложно разобрать для чистки, однако ноутбуки — отдельный случай. На них клавиши могут быть встроены в корпус, из-за чего их тяжелее чистить.

Прежде всего, проверьте, можете ли вы снять их. Не пытайтесь отодрать клавиши, если они не поддаются: лучше сразу проверьте техническую документацию по ноутбуку на предмет рекомендаций по чистке клавиатуры. Если там ничего нет, то клавиши лучше оставить в покое.

А если рекомендации есть, то выключите ноутбук, отключите его от источника питания и следуйте инструкциям от производителя. От больших частиц мусора поможет чистящий слайм, а от назойливых пятен — немного изопропилового спирта.