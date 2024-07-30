В России нашли рыб и тараканов возрастом 180 млн лет

Ученые-палеонтологи Томского государственного университета (ТГУ) во время полевого сезона обнаружили большое количество окаменелостей юрского периода. Экспедиции проходили в Иркутской и Кемеровской областях.

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Так, были найдены части рыб и тараканов возрастом 180 млн лет. В число находок вошел иялепис Рохона. Это уже известный род, но ранее ученым не встречались хвостовые отделы этой рыбы. В данном случае было найдено несколько целых экземпляров.

Кроме того, палеонтологи описали цикад с очень крупными (примерно 4 см) крыльями. Также были найдены крылья доисторических тараканов. Они были похожи не на известных «прусаков», а на мадагаскарских тараканов и жили в юрском периоде на юге Сибири. Экспедиция изучила современные и древние геологические процессы и приняла участие в палеонтологических раскопках, сообщается на сайте ТГУ.

Ранее стало известно, что в Самарской области нашли скелет ихтиозавра. Останки скрывались под тонким слоем земли. Их возраст оценили в десятки миллионов лет.