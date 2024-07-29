Названы причины вздутия аккумулятора в смартфоне

Редакция издания про технологии TechInsider обратила внимание на участившиеся сообщения о случаях вздутия аккумулятора в смартфонах, поэтому подготовила материал, в котором перечислила основные причины возникновения такого дефекта элемента питания.

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Во-первых, следует соблюдать правила эксплуатации аккумулятора. Не стоит оставлять телефон на зарядке на всю ночь, так как это может привести к перегреву и повреждению компонентов батареи. Кроме того, рекомендуется избегать полного разряда аккумулятора перед зарядкой.

Другим важным фактором является физическое состояние устройства. Падения и сильные удары могут привести к образованию трещин на аккумуляторе или корпусе смартфона, что в свою очередь может стать причиной разбухания батареи. Поэтому следует беречь свой гаджет от механических повреждений.

Кроме того, следует учитывать особенности окружающей среды. Высокая температура и влажность могут отрицательно сказаться на работе аккумулятора, поэтому не рекомендуется использовать смартфон в экстремальных условиях, например, в бане или при морозе.

Наконец, производительные дефекты также могут стать причиной разбухания аккумулятора. Поэтому при покупке нового смартфона следует проверять его на наличие дефектов и гарантийных обязательств производителя.

Если же у вашего смартфона уже началось разбухание аккумулятора, необходимо немедленно отключить его от сети и удалить аккумулятор, если это возможно. Рекомендуется также поместить устройство в пластиковый пакет и передать его специалистам для дальнейшей диагностики и ремонта.