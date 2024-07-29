В России вывели новую породу кроликов

В НИИ пушного звероводства и кролиководства Минобрнауки России (ФГБНУ НИИПЗК) селекционерам удалось получить новую породу мясо-шкурковых кроликов, которые по своей продуктивности существенно опережают своих предшественников.

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Новый вид более устойчив к заболеваниям и быстрее набирает массу. Всего за месяц молодняк может прибавить до 2 килограмм живой массы. Новая порода названа Великородской белой, и может прийти на смену калифорнийским белым и советская шиншилла.

Как сообщили изданию «Газета.Ru» в Минобрнауки РФ, это стало первой отечественной породой кроликов, выведенных за последние 60 лет. Все предыдущие годы владельцы кроликовых ферм были вынуждены полагаться на иностранный материал.

Ранее сообщалось, что отечественные селекционеры также вывели новый сорт пшеницы.