IT-комитет Госдумы одобрил лимит сим-карт на одного человека

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил поправку о выдаче не более десяти сим-карт для иностранцев.

© «Российская Газета»

Документ был принят в первом чтении в июне этого года. В рамках расширенного заседания комитета его глава Александр Хинштейн заявил, что инициатива была доработана.

Так, например, вводится лимит на количество сим-карт, которые смогут оформить на себя граждане Российской Федерации, - не более 20.