ViewSonic выпустила 4K-монитор по цене $197

ViewSonic представила свой новейший 27-дюймовый монитор VX2730−4K-HDU. Новинка обладает разрешением 4K (3840×2160) и поддерживает частоту до 73 Гц.

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VX2730−4K-HDU оснащен IPS-панелью с пиковой яркостью 400 нит, 10-битной глубиной цвета и охватом 100% цветового охвата sRGB. Дизайн монитора включает в себя регулируемую подставку, которая позволяет наклонять, поднимать и поворачивать монитор. Кроме того, он поддерживает настенное крепление VESA.

Что касается возможностей подключения, то VX2730−4K-HDU оснащен портами HDMI, DisplayPort (DP) и USB-C.

Хотя монитор еще не представлен на JD.com, его можно приобрести у сторонних продавцов в Китае по цене около 1429 юаней (около $197), пишут СМИ. О глобальном релизе пока что не сообщается.