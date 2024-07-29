Выход ИИ от Apple задержат

Корпорации Apple пришлось задержать выход на iPhone собственного сервиса искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg.

По информации осведомленных с планами компании источников, IT-гигант начнет развертывать собственную систему ИИ под названием Apple Intelligence в октябре. При этом выход новых смартфонов iPhone 16 ожидается в сентябре. Таким образом, на старте продаж сервисы ИИ не будут доступны.

Источники назвали причиной задержки многочисленные ошибки, над исправлением которых работает команда разработчиков. В компании обеспокоены относительно неполадок, которые могут возникнуть после запуска Apple Intelligence. Отмечается, что тестировщикам нужно больше времени, чтобы проверить функции сервиса.

«Ставки выше, чем обычно», — прокомментировал ситуацию обозреватель Bloomberg Марк Гурман.



По словам Гурмана, даже после запуска ИИ-сервисов в октябре, многие функции системы будут недоступны. Речь идет о продвинутых возможностях голосового помощника Siri, который будет использовать изображение на экране iPhone для контекстных подсказок.

В конце июля источники Bloomberg сообщили, что компания Apple сократит расходы на производство новых фильмов и сериалов для Apple TV+. Согласно информации, на сервис Apple приходится 0,2 процента от всего количества просмотров передач на американском ТВ.