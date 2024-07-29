Vivo перевыпустила бюджетный смартфон Y37 5G

Vivo представила в Китае свой "новейший" бюджетный смартфон Y37 5G, который имеет плоский экран и 6,56-дюймовый ЖК-дисплей. Внутри у него находится чипсет MediaTek Dimensity 6300 и не только.

© Ferra.ru

Устройство предлагает до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища с возможностью расширения через microSD. Он работает под управлением OriginOS 4, основанной на Android 14.

Y37 5G оснащен 13-мегапиксельной основной камерой с 10-кратным цифровым зумом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. В нем внушительный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт.

Дополнительные функции включают в себя боковой сканер отпечатков пальцев. Vivo Y37 5G доступен в нескольких конфигурациях и по разным ценам: