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Dimensity 6300, аккумулятор на 5000 мАч, дешево: Vivo перевыпустила Y37 5G

Vivo представила в Китае свой "новейший" бюджетный смартфон Y37 5G, который имеет плоский экран и 6,56-дюймовый ЖК-дисплей. Внутри у него находится чипсет MediaTek Dimensity 6300 и не только.

Vivo перевыпустила бюджетный смартфон Y37 5G
© Ferra.ru

Устройство предлагает до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища с возможностью расширения через microSD. Он работает под управлением OriginOS 4, основанной на Android 14.

Y37 5G оснащен 13-мегапиксельной основной камерой с 10-кратным цифровым зумом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. В нем внушительный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт.

Дополнительные функции включают в себя боковой сканер отпечатков пальцев. Vivo Y37 5G доступен в нескольких конфигурациях и по разным ценам:

  • 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти: 1 199 юаней (около 165 долларов)
  • 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища: 1 499 юаней (около 207 долларов)
  • 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища: 1 799 юаней (около 248 долларов)
  • 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища: 1 999 юаней (около 276 долларов)
  • 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти: 2 099 юаней (около 290 долларов США)