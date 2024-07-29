TikTok в США заподозрили в желании манипулировать общественным мнением

Министерство юстиции США подало ходатайство в федеральный суд с просьбой отклонить попытку TikTok оспорить закон, который может запретить работу приложения в стране. Поводом стало изучение сервисом потенциально опасных интересов аудитории. Об этом сообщает издание Engadget.

В документе, поданном в Апелляционный суд США по округу Колумбия, говорится, что TikTok и его китайская материнская компания ByteDance могут собирать массовые данные о пользователях через систему веб-сервисов Lark, включая их мнения по деликатным вопросам, таким как контроль над оружием, абортами и религией. Кроме этого, Министерство юстиции утверждает, что TikTok может манипулировать контентом для влияния на настроение американских пользователей и что конфиденциальная информация этих пользователей может храниться на серверах в Китае.

TikTok неоднократно отрицал подобные обвинения и назвал попытки запретить его «неконституционными». В своем последнем заявлении компания заявила: «Ничто в этом документе не меняет того факта, что Конституция на нашей стороне». Закон, требующий от ByteDance продать приложение или лишить его доступа к рынку США, был подписан президентом Джо Байденом в апреле. Компания TikTok подала петицию против него в мае.