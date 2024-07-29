Бюджетный смартфон Oppo сравнялся по скорости зарядки с Galaxy S24 Ultra

Oppo представила в Китае свой новый бюджетный смартфон A3 Energy Edition, предлагающий неплохие функции по доступной цене, пишут СМИ. A3 Energy Edition выделяется быстрой зарядкой мощностью 45 Вт, конкурируя напрямую с Galaxy S24 Ultra.

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Устройство доступно в трех цветах: Purple Crescent, Bamboo Forest Green и Fog Sea Black. Телефон защищен от пыли по стандарту IP54.

A3 Energy Edition оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Внутри у него находится чипсет MediaTek Dimensity 6300 и емкий аккумулятор на 5100 мАч. Он предлагает 12 ГБ оперативной памяти и поставляется в двух вариантах хранения данных: 256 ГБ и 512 ГБ с возможностью расширения.

Набор камер включает двойную заднюю систему с 50-мегапиксельным основным и 2-мегапиксельным дополнительным датчиками, дополненную 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Oppo A3 Energy Edition доступен для покупки в Китае по цене 1 799 юаней (около 248 долларов) за модель с 12 ГБ + 256 ГБ и 2 399 юаней (около 350 долларов) за вариант с 12 ГБ + 512 ГБ.