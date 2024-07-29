Стало известно, сколько нужно работать россиянину для покупки iPhone

При средней зарплате 87 740 руб. в месяц россиянин может позволить себе покупку iPhone только спустя 28 дней работы. Об этом «Газете.Ru» стало известно из сервиса быстрого выкупа техники Apple «ДамПродам».

Россия вошла в топ-5 стран с самым долгим сроком накопления на покупку iPhone. Ниже оказались только Индия (59 дней), Турция (94 дня) и Аргентина (157 дней).

Жители Швейцарии могут заработать на новый iPhone 15 Pro за минимальное количество дней – всего 4 дня. Они лидируют в рейтинге стран Большой двадцатки, составленном на основании «iPhone-индекса», который определяет паритет покупательной способности в различных странах.

Жители США и Австралии занимают второе и третье места соответственно, им необходимо проработать 5 и 6 дней, чтобы купить новый смартфон. Граждане Германии и Канады могут позволить себе его после 7 дней работы, а жители Нидерландов – после 8 дней.

За основу расчета «iPhone-индекса» была принята базовая официальная цена iPhone 15 Pro на 128 ГБ, а также средняя заработная плата в каждой стране.