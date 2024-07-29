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Стало известно, сколько нужно работать россиянину для покупки iPhone

При средней зарплате 87 740 руб. в месяц россиянин может позволить себе покупку iPhone только спустя 28 дней работы. Об этом «Газете.Ru» стало известно из сервиса быстрого выкупа техники Apple «ДамПродам».

Стало известно, сколько нужно работать россиянину для покупки iPhone
© globallookpress.com

Россия вошла в топ-5 стран с самым долгим сроком накопления на покупку iPhone. Ниже оказались только Индия (59 дней), Турция (94 дня) и Аргентина (157 дней).

Жители Швейцарии могут заработать на новый iPhone 15 Pro за минимальное количество дней – всего 4 дня. Они лидируют в рейтинге стран Большой двадцатки, составленном на основании «iPhone-индекса», который определяет паритет покупательной способности в различных странах.

Жители США и Австралии занимают второе и третье места соответственно, им необходимо проработать 5 и 6 дней, чтобы купить новый смартфон. Граждане Германии и Канады могут позволить себе его после 7 дней работы, а жители Нидерландов – после 8 дней.

За основу расчета «iPhone-индекса» была принята базовая официальная цена iPhone 15 Pro на 128 ГБ, а также средняя заработная плата в каждой стране.

Наука и техника
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