В Испании нашли самую древнюю шпаргалку

Недавно археологи обнаружили на юге Испании каменную табличку, датируемую V веком до нашей эры. На табличке, ширина которой составляет около 20 см, были зафиксированы изображения воинов и других фигур, расположенные хаотично. Это, по мнению ученых, указывает на то, что табличка использовалась как учебное пособие для начинающего гравировщика.

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Фотография таблички была опубликована в соцсети X, после чего исследователь древних языков из Барселоны заметил на ней символы, напоминающие древнеиспанскую версию буквы I. Он обратился к археологам за более детализированными изображениями, что позволило ему распознать 15 символов, выстроенных вдоль краёв таблички. Оценки указывают на то, что первоначально их могло быть около 32, поскольку сохранилась только часть таблички.

Этот артефакт представляет большой интерес для лингвистов, поскольку на сегодняшний день известно всего два примера письменности на этом языке. Предполагается, что язык на табличке относится к древней цивилизации, существовавшей на юге современного Испании около трех тысяч лет назад и исчезнувшей в V веке до нашей эры. Эта цивилизация, известная как тартессии, имела столицу в городе Тартесс.

Тартессии были знамениты своим мастерством в металлургии и активно экспортировали свои ресурсы. Вначале они поддерживали мирные торговые отношения с финикийцами, но в дальнейшем начались военные конфликты.

Археологи отмечают, что примерно две с половиной тысячи лет назад в регионе находился храм, который был ритуально разрушен и предан земле. Такое разрушение произошло, вероятно, по решению самих строителей. Возможно, тартессии использовали этот метод, чтобы сохранить памятники для будущих поколений, покрыв руины слоем глины.

Историки продолжают изучать причины самоуничтожения тартессий. Основная версия предполагает, что они отказались сдаваться врагу, который мог быть как финикийцами, так и кельтами. Альтернативная гипотеза указывает на катастрофические климатические изменения и повторяющиеся наводнения, которые могли побудить тартессиев покинуть свои земли, сообщает life.ru.