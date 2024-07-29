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Россиян предупредили о фейковом приложении «Т-Банка» в App Store

В топ приложений App Store вышло фейковое мобильное приложение «Т-Банка».

В App Store появилось фейковое приложение Т-банка
© «Вечерняя Москва»

Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в пресс-службе компании.

— Будьте осторожны, не скачивайте подозрительные приложения, для входа в личные кабинет используйте браузеры, имеющие TLS-сертификат, — говорится в сообщении.

Платежи и переводы в мобильном приложении «Т-Банка» не работали из-за глобального сбоя в работе Microsoft. По предварительным данным, проблемы с переводами пользователей могли возникнуть из-за глобального технического сбоя в работе программного обеспечения компании Microsoft.

18 июня в день выхода нового официального приложения Сбербанка в App Store на площадке разместили фейковый сервис с названием «Сбер: Новый доступ в Сбол». Как отметили в компании, с начала текущего года было выявлено 21 приложение, которое выдавало себя за официальный сервис банка.

Наука и техника