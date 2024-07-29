Раскрыто влияние извержения вулкана Хунга-Тонга на климат

Ученые Техасского университета A&M раскрыли влияние извержения вулкана Хунга-Тонга в 2022 году на климат. Результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres, ставят под сомнение существующие предположения о последствиях извержения.

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Катастрофическое извержение Хунга-Тонга в январе 2022 года выбросило в атмосферу значительное количество вулканических аэрозолей и водяного пара. Так как извержение было подводным, оно способствовало увеличению содержания воды в стратосфере примерно на 10 процентов. Водяной пар является мощным парниковым газом, и первоначально предполагалось, что это может вызвать экстремальное глобальное потепление в 2023 и 2024 годах.

Исследователи проанализировали данные спутниковых наблюдений НАСА и NOAA для анализа аэрозолей и водяного пара, оценивая энергетический баланс климатической системы Земли. Их анализ показал, что извержение привело к тому, что больше энергии покинуло климатическую систему, чем вошло в нее. Это вызвало небольшой охлаждающий эффект, подобный другим крупным вулканическим событиям.

Авторы исследования подчеркивают, что причиной недавнего потепления являются парниковые газы, вызванные деятельностью человека, а не извержение вулкана. Это исследование подтверждает важность сокращения выбросов парниковых газов и акцентирует внимание на продолжающемся влиянии явления Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо — максимальная фаза колебаний температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которая оказывает значительное влияние на климат и способствует временному повышению глобальных температур. Самые высокие температуры в течение цикла наблюдаются примерно через пять месяцев после пиков Эль-Ниньо. Последний пик произошел в декабре 2023 года.