Классический телефон Nokia ждет очередное возрождение

Недавняя утечка раскрыла подробности о новом устройстве от HMD Global, HMD 225 4G. Технические характеристики и дизайн очень напоминают Nokia 225 4G, который был представлен в начале этого года, что позволяет предположить, что новая модель может быть просто ребрендингом для определенных рынков, пишут СМИ.

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Согласно утечке, HMD 225 4G оснащен 2,4-дюймовым IPS LCD дисплеем с пиковой яркостью 400 нит. Он работает на базе Unisoc T107. Камера включает «базовый» 2-мегапиксельный сенсор.

Дополнительные характеристики включают Bluetooth 5.0, 4G LTE, два слота для SIM-карт и 3,5-мм разъем для наушников. Телефон также поддерживает FM-радио и имеет класс защиты от пыли и воды IP52.

Дизайн HMD 225 4G, как показано на просочившихся рендерах, практически идентичен Nokia 225 4G. HMD Global ранее уже использовала подобные стратегии. Например, HMD 105 и Nokia 105 (2024) были выпущены под разными брендами в отдельных регионах.

Компания пока никак не прокомментировала утечку.