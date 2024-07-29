В сети появились шпионские фотографии первого геймерского ноутбука Huawei

На выставке ChinaJoy 2024, которая сейчас проходит в Китае, различные бренды презентовали много новых продуктов. Одним из самых заметных стало участие компании Huawei, которая неожиданно привезла на мероприятие свой первый игровой ноутбук. Несмотря на то, что детали новой модели держатся в секрете, уже известно, что она будет носить марку GT, традиционно используемую для высокопроизводительных продуктов этой фирмы. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Среди особенностей нового устройства – светодиодная подсветка логотипа Huawei на крышке и задняя система вентиляции для более эффективного рассеивания тепла. По некоторым данным, игровой ноутбук Huawei может быть оснащен процессором Intel Core Ultra и поддерживать быструю зарядку мощностью 140 Вт.

Несмотря на то, что точная дата выхода новинки на рынок еще не объявлена, многие эксперты предполагают, что полноценная презентация устройства состоится во время осеннего мероприятия Huawei. Тогда же компания должна представить новые смартфоны из премиальной линейки Mate.