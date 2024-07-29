Раскрыто предназначение «лунной пирамиды» в древнем городе Теотиуакан

Исследовательская группа из Мексики раскрыла предназначение пирамиды Луны в Теотиуакане – древнем городе на месте современного Мехико. Город процветал примерно с 100 года до нашей эры до 800 года нашей эры. Его население на пике составляло 100 тысяч человек.

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Пирамиду Луны строили в несколько этапов между 1 и 350 годам нашей эры. Она расположена в конце Дороги мертвых – длинной улицы, проходящей через центр города.

Команда провела множество измерений, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. Результаты показали, что северо-восточный угол пирамиды Луны совпадает с точкой восхода солнца над вулканом Эль-Сихуинго в день летнего солнцестояния. Юго-западный угол совпадал с точкой захода солнца во время зимнего солнцестояния.

Сохранились свидетельство, что жители Теотиуакана использовали вулкан в качестве своего рода астрономической обсерватории. На его склонах находится археологический памятник Сихуинго с петроглифами в виде пунктирных крестов – предположительно, они представляли собой астрономические ориентиры.

Ученые добавили, что в Теотиуакане есть еще одна пирамида – пирамида Солнца. Северо-восточный и юго-западный углы совпадали с лунными периодами, когда Луна появлялась в самой высокой и самой низкой точке на звездном небе.

По словам исследователей, нынешние названия пирамид были придуманы ацтеками. Они появились в городе уже после того, как он был заброшен. Настоящие названия этих зданий уже невозможно установить, сообщает Live Science.