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Синоптики предупредили о сильной магнитной буре на Земле

Её пик ожидается завтра после полудня.

Синоптики предупредили о сильной магнитной буре на Земле
© ТАСС
«Уже ближайшей ночью на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1, которая в течение вторника продолжится и будет усиливаться, достигнув во второй половине дня максимума — класса G3, что соответствует сильной магнитной буре», — сказано на сайте центра погоды «Фобос».

Отмечается, что магнитосфера Земли начнёт успокаиваться в среду.

Ранее геофизики заявили, что на Солнце зафиксирована третья за июль мощная вспышка.

Наука и техника