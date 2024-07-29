Синоптики предупредили о сильной магнитной буре на Земле

Её пик ожидается завтра после полудня.

«Уже ближайшей ночью на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1, которая в течение вторника продолжится и будет усиливаться, достигнув во второй половине дня максимума — класса G3, что соответствует сильной магнитной буре», — сказано на сайте центра погоды «Фобос».



Отмечается, что магнитосфера Земли начнёт успокаиваться в среду.

Ранее геофизики заявили, что на Солнце зафиксирована третья за июль мощная вспышка.