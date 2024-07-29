Землю накроет магнитная буря максимального уровня

Сильнейшая вспышка на Солнце, произошедшая в конце июля, может повлечь за собой магнитную бурю на Земле, говорится на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос».

Отмечается, что минувшей ночью, впервые за последние 12 дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5. Уточняется, что она попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года.

Специалисты подчеркнули, что уже ближайшей ночью на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1 (почти никак не влияют на работу электроприборов), которая в течение вторника, 30 июля, будет постепенно усиливаться, достигнув во второй половине дня максимума — класса G3 (возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи).

31 июля ожидается спад возмущений магнитосферы Земли. Так, магнитная буря начнет постепенно прекращаться. Напомним, что в мае ученые зафиксировали магнитную бурю уровня G5 - самую мощную за 20 лет. Через несколько дней после нее на Солнце произошла вспышка самого высокого класса - X - с баллом X8.8.