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Землю накроет магнитная буря максимального уровня

Сильнейшая вспышка на Солнце, произошедшая в конце июля, может повлечь за собой магнитную бурю на Земле, говорится на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос».

Землю накроет магнитная буря максимального уровня
© ТАСС

 

Отмечается, что минувшей ночью, впервые за последние 12 дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5. Уточняется, что она попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года.

 

Специалисты подчеркнули, что уже ближайшей ночью на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1 (почти никак не влияют на работу электроприборов), которая в течение вторника, 30 июля, будет постепенно усиливаться, достигнув во второй половине дня максимума — класса G3 (возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи).

 

31 июля ожидается спад возмущений магнитосферы Земли. Так, магнитная буря начнет постепенно прекращаться. Напомним, что в мае ученые зафиксировали магнитную бурю уровня G5 - самую мощную за 20 лет. Через несколько дней после нее на Солнце произошла вспышка самого высокого класса - X - с баллом X8.8.