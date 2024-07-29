Эксперт рассказала, как ускорить работу смартфона

Перегрузка оперативной памяти телефона снижает скорость работы устройства. О том, как оптимизировать работу смартфона, рассказала глава отдела телефонии мобильного оператора Наталья Голицына, сообщает РИА «Новости».

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Эксперт посоветовала регулярно очищать кэш устройства, периодически обновлять операционную систему и не забывать перезагружать телефон. Она также напомнила, что количество приложений, которые может одновременно обрабатывать устройство, зависит от объема его оперативной памяти. Устройства с небольшим объемом оперативной памяти работают медленнее.

«Регулярная перезагрузка смартфона помогает сбросить все процессы и освободить оперативную память, так как в памяти могут оставаться «призраки» приложений», – пояснила Голицына.



Голицына подчеркнула, что на работоспособность устройства влияет и количество активных приложений, а также открытых вкладок в браузере, и порекомендовала закрывать все ненужные приложения сразу после использования. Эксперт отметила, что некоторые приложения продолжают работать в фоновом режиме и занимают определенный объем оперативной памяти. Автоматическое обновление программного обеспечения также нагружает оперативную память смартфона.

При этом эксперт порекомендовала обновлять приложения в ручном режиме и удалять ненужные программы и приложения.