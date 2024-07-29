В Кузбассе археологи обнаружили уникальное оружие скифов

Раскопки погребального комплекса, расположенного на территории села Алчедат, продолжают удивлять археологов своими находками. Специалисты, работающие на объекте, недавно завершили разбор насыпей над основным склепом, что дало массу ценных артефактов, включая фрагменты древних бронзовых ножей, принадлежавших воинам I века до нашей эры.

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Среди находок также оказались останки людей и животных, а также домашняя утварь. Все эти находки происходят из центрального захоронения кургана Алчедат 3, относящегося к раннему железному веку и позднему этапу тагарской культуры. Последний раз подобные объекты раскапывались в Кузбассе почти 50 лет назад, что делает эту экспедицию особенно значимой.

Исследователи отмечают, что курган скрывает большой склеп с коллективным захоронением.

«Впереди нас ждет самое интересное – вскрытие древнего саркофага», – поделился сотрудник Томского отделения Русского географического общества (РГО).



Интересно, что к кузбасской экспедиции ученых привела находка, сделанная ранее в реке Томи. Член Томского отделения РГО Евгений Кашкаров рассказал о том, как во время рыбалки он нашел старинный топорик, который оказался клевцом тагарской культуры. Эта находка подтолкнула к исследованию кургана и привела к открытию множества исторических артефактов.

Кузбасские археологи готовились к раскопкам несколько лет, составив топографический план памятника и установив границы распространения культурного слоя. Совместно с геофизиками Сибирского отделения РАН они разработали карту геомагнитных аномалий кургана, что значительно упростило поиск погребений и других объектов.

Раскопки продолжаются, и ученые надеются на дальнейшие открытия, которые помогут лучше понять особенности погребальной практики и образ жизни древних скифов.