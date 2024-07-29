Большое Соленое озеро оказалось крупным источником парниковых газов

В 2020 году американские ученые проанализировали выбросы парниковых газов из обнажившихся отложений Большого Соленого озера. Оказалось, что со дна пересыхающего озера было выброшено 4,1 млн тонн углекислого газа и метана. Анализ химического состава воды и прибрежных выбросов показал, что раньше озеро не вырабатывало столько газов, как сегодня. По словам авторов, при смягчении последствий глобального потепления следует учитывать новые данные о значении высыхания соленых озер. Исследование опубликовано в журнале One Earth.

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В зависимости от объема талой воды, стекающей с окружающих гор, уровень воды в Большом Соленом озере в США меняется каждый год — от рекордно высокого уровня в 1980-х годах до рекордно низкого в 2022 году. С годами запасы воды в озере истощаются. В других странах происходит то же самое: пересыхают соленые Аральское море, озеро Урмия и Каспийское море. Высыхая, они разрушают среду обитания организмов и ускоряют изменение климата: обнажившиеся отложения выделяют в атмосферу углекислый газ и метан.

Американские ученые решили выяснить, сколько парниковых газов попадает в атмосферу из-за высыхания Большого Соленого озера. С апреля по ноябрь 2020 года в течение двух недель они измеряли выбросы углекислого газа и метана из обнажившихся отложений с помощью портативного анализатора парниковых газов. Также ученые взяли пробы отложений.

Оказалось, что только в 2020 году со дна пересыхающего Большого Соленого озера было выброшено 4,1 млн тонн углекислого газа и метана. Чтобы определить, всегда ли озеро было существенным источником выбросов парниковых газов, команда измерила прибрежные выбросы и проанализировала химический состав воды. Результаты показали, что первоначально озеро не вырабатывало столько парниковых газов, как сегодня, а значит, высохшее дно озера — новый фактор современного глобального потепления. По словам авторов, при смягчении последствий изменения климата и планировании сбора воды следует учитывать новые данные о значении высыхания озер.