Vivo выпустила сверхдешевый смартфон

Vivo представила новый бюджетный смартфон Y18i в Индии.

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Аппарат ориентирован на базовые потребности пользователей и имеет привлекательную цену. Устройство оснащено 6.56-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+ и яркостью до 528 нит. Экран поддерживает частоту обновления 90 Гц, что делает работу системы более плавной.

Смартфон работает на процессоре Unisoc T612 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, которую можно расширить с помощью microSD-карты.

Новинка функционирует на Android 14 с оболочкой FuntouchOS 14. Камеры представлены 13-мегапиксельным основным модулем и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.

Батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время работы. Габариты устройства составляют 163.63 x 75.58 x 8.39 мм, вес — 185 г. Смартфон поддерживает Bluetooth 5.1, Wi-Fi и имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP54.

Vivo Y18i 4/64 ГБ стоит $90.