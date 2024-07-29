Автономность Xiaomi Mix Flip разочаровала обзорщиков

Новый смартфон-раскладушка Xiaomi Mix Flip продемонстрировал хорошие, но далеко не лучшие результаты в независимых тестах автономности издания GSMArena. Несмотря на аккумулятор с самой большой в классе емкостью 4780 мАч.

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По данным GSMArena, время работы Xiaomi Mix Flip составляет 11 часов и 58 минут, что значительно выше аналогичных показателей некоторых конкурентов. Например, Samsung Galaxy Z Flip 6 c аккумулятором 4000 мАч показывает результат лишь 10 часов и 35 минут. Другие устройства, такие как Flip 5 с более слабым аккумулятором (менее 4000 мАч), демонстрируют еще худшие показатели – 9 часов и 29 минут.

В тоже время Motorola Razr 50 Ultra с аккумулятором 4000 мАч проработал 12 часов и 5 минут, а Oppo Find N3 Flip с элементом емкостью 4300 мАч – почти 13 часов. В случае Motorola Razr 50 Ultra, это может быть связано с использованием более энергоэффективной платформы Snapdragon 8s Gen 3, а у Oppo Find N3 Flip – с меньшим размером внешнего экрана.

Xiaomi Mix Flip был представлен в Китае на прошлой неделе. Ожидается, что глобальная версия устройства будет представлена позже по цене от €1300 (примерно 122 тыс. руб. по курсу на 29 июля 2024 года, – «Газета.Ru»).