Искусствовед обнаружил в соцсетях пропавший портрет короля Генриха VIII

В Великобритании искусствовед Адам Бусякевич обнаружил пропавший портрет короля Генриха VIII, заметив его в социальных сетях. Об этом пишет CNN.

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Как сообщает канал, Бусякевич лениво просматривал ленту новостей в социальной сети X, когда его внимание привлек пост человека, на которого он подписан.

Речь о лорде-лейтенанте Уорикшира Тиме Коксе, который был на приеме в Уорикском зале Шира, где базируется Совет графства. Внимание специалиста привлек фон — на стене висело, как он заподозрил, пропавшее изображение монарха из династии Тюдоров Генриха VIII.

Бусякевич написал в своем блоге, что «прокручивал страницу на большой скорости», когда заметил на стене картину «с характерной арочной вершиной». Ему сразу же вспомнилась серия из 22 портретов, заказанных местным политиком и мастером гобеленов в 1590-х годах.

По словам Бусякевича, Ральф Шелдон заказал картины — в основном изображавшие королей, королев и «знаменитых современных международных деятелей» — для размещения в своем доме, Weston House в Уорикшире. Причина, по которой на них были арочные верхушки, заключалась в том, что они «когда-то были включены в архитектурный фриз Длинной галереи в Уэстоне», пояснил эксперт.

На картине изображен король с мечом в руках и в шляпе с перьями — точно так же, как он изображен на гравюре Длинного зала, сделанной антикваром Генри Шоу в 1839 году.

После того, как Бусякевич обнародовал свою теорию, он посетил Уорикский Шир-холл вместе с местным историком Аароном Мэннингом, чтобы увидеть картину вблизи. Портрет большой и полностью соответствует другим портретам Шелдона, заявил эксперт.

Сейчас ведутся работы по установлению происхождения картины.