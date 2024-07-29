$85.56+0.1693.26+0.09
Почта

Российские ученые собрались проникнуть в озеро подо льдами Антарктиды

Российские ученые намерены разработать технологии, которые позволят впервые исследовать озеро Восток, скрытое под ледяным щитом Антарктиды, без нарушения его уникальной экосистемы. Об этом сообщил РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.

Российские ученые собрались проникнуть в озеро подо льдами Антарктиды
© Газета.Ru

В январе этого года был открыт новый зимовочный комплекс российской полярной станции Восток в центральной Антарктиде, который станет базой для крупных научных проектов, включая исследования подледникового озера Восток.

«Нам необходимо создать технологию, которая позволит проникнуть в водоем, который миллионы лет находился под ледяным щитом Антарктиды, не нарушив его уникальную экосистему», — отметил Макаров.

По его словам, изучение озера и его донных отложений станет задачей для российских ученых на ближайшие два десятилетия. Озеро Восток является крупнейшим подледниковым водоемом в мире. Оно было открыто в конце XX века в районе российской антарктической станции Восток, в честь которой и получило свое название.

Площадь озера составляет около 16 тысяч квадратных километров, что немного меньше площади Ладожского озера, а глубина достигает 1,2 тысячи метров. На протяжении миллионов лет экосистема озера оставалась изолированной от внешних воздействий под толщей льда, достигающей 4 километров. Первое вскрытие озера состоялось 5 февраля 2012 года, и на сегодняшний день это одно из наименее изученных мест на планете.

Наука и техника
Александр Макаров