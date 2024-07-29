В RuStore откроют регистрацию для иностранных разработчиков

Отечественный магазин приложений для Android RuStore вводит возможность регистрации для части иностранных разработчиков. Об этом в рамках выставки ChinaJoy в Шанхае рассказал руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

Речь, по его словам, идет об инди-разработчиках (специалистах, которые занимаются самостоятельной разработкой игр или входят в состав небольшой команды).

Панкрушев отметил, что за последние полгода количество отечественных разработчиков - физических лиц в RuStore выросло в 1,5 раза.

"Теперь к ним добавятся иностранные инди-паблишеры из дальнего зарубежья или СНГ. Все они смогут пользоваться инструментами RuStore наравне с крупными студиями", - сообщил Панкрушев.



Он пояснил, что нерезиденты могут воспользоваться основными возможностями консоли разработчика в рамках магазина приложений, инструментами для развития и продвижения приложений, в частности, отвечать на отзывы пользователей, отслеживать статистику приложений, использовать инструмент для сбора и анализа ошибок Tracer.

RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений.