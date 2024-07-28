Google рассказала о новой ИИ-технологии точных и быстрых прогнозов погоды

Совместная команда исследователей из Google и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) описала новый метод прогнозирования изменений климата и погоды. Метод заключается в использовании модели ИИ NeuralGCM.

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Это модель машинного обучения, разработанная на основе исторических погодных данных, собранных ECMWF, и использующая нейронные сети для дополнения более традиционных физических симуляций. Новый подход использует машинное обучение для преодоления ограничений существующих климатических моделей и, как заявляется, генерирует прогнозы быстрее и точнее, чем существующие методы.

NeuralGCM работает методом, схожим с построением прогнозов, при котором земной шар разделяется на кубы по 50-100 км с каждой стороны, а затем моделируется движение воздуха и влаги внутри них на основе законов физики. Отличие новой модели ИИ в добавленном машинном обучении, использующимся для отслеживания климатических процессов, которые не всегда хорошо изучены или происходят в меньших масштабах.